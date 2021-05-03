Paşinyan: Syunik Bölgesi’nde 102. Rus askeri üssüne ait iki müstahkem mevki kuruldu

Ermenistan Başbakan Vekili Nikol Paşinyan, Azerbaycan ve İran sınırındaki Syunik Bölgesi’nde 102. Rus askeri üssüne ait iki müstahkem mevki kurulduğunu belirtti. Biden’ın 1915 olaylarını ‘soykırım’ olarak nitelemesinde bir dizi faktörün etkili olduğunu kaydetti.

Parlamentoda vekillere hitap eden Paşinyan, ülkenin güneyinde, Azerbaycan ve İran sınırında bulunan Syunik Bölgesi’nde 102. Rus askeri üssüne ait iki müstahkem mevki kurulduğunu açıkladı.

Paşinyan, müstahkem mevkilerin sadece bölgenin değil tüm Ermenistan’ın güvenliğinin sağlanması için ek garanti anlamına geldiğini vurguladı.

‘Biden’ın ‘soykırım’ açıklamasında bir dizi faktörün etkili oldu’

Bu arada Paşinyan, ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olayları hakkında ‘soykırım’ ifadesini kullanmasının başta Ermeni diasporasının çalışmaları olmak üzere bir dizi faktörün sonucu olduğunu söyledi.

Paşinyan, “Soykırım tanınmasında uzun, orta ve uzun vadeli faktörler etkili oldu. Uzun vadeli faktör, Ermeni topluluğunun ve tüm Ermeni diasporası kurumlarının tutarlı şekilde çalışmasıyla bağlantılı. Orta vadeli faktör, Türkiye’nin bölgesel politikası ve Ankara ile Washington arasında doğan anlaşmazlıkla bağlantılı” dedi.

Paşinyan, kısa vadeli faktörü ise Türkiye’nin Eylül 2020’de Dağlık Karabağ’da yeniden alevlenen çatışmalara açık ve aktif şekilde müdahil olması şeklinde tanımladı.

ABD Başkanı Joe Biden, 24 Nisan dolayısıyla yaptığı açıklamada 1915 olaylarından ‘soykırım’ olarak söz etmiş ve “Ermenilerin hikâyesini onurlandırıyoruz. Acılarını görüyoruz. Tarihi teyit ediyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Sputnik Türkiye