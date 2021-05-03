Litvanya Dışişleri Bakanı Bakü’deki Ermeni Soykırımı hakkında konuştu

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, Bakü’de Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile ABD Başkanı Joe Biden’ın Ermeni Soykırımı’nı tanıması üzerine ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Landsbergis, “… ABD Başkanı’nın Ermeni Soykırımı’nı ülkesi adına nasıl tarihi bir gerçek olarak kabul ettiğini gördük. Litvanya da bu gerçeği kabul etti” dedi.

Türkiye gibi Azerbaycan da Ermeni Soykırımı meselesine çok acı verici bir yaklaşım izliyor. Resmi Bakü, Biden tarafından tanınmadan önce Washington’u tehdit etmişti.

Ermenistan Kamu Radyosu