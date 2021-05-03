İtalyan belediye başkanı, Türk büyükelçisinin Soykırım yıldönümü etkinliğine müdahalesine sert tepki verdi

Ferrara Türkiye değil. İtalyan kenti belediye başkanı Alan Fabri, Ermeni Soykırımı’nın yıldönümünde Ferrara Tiyatrosu’nda düzenlenecek etkinlikle ilgili olarak Türk büyükelçisinin İtalya’ya gönderdiği mektuba öfkesini dile getirdi.

Büyükelçi Murad Salim Esenli, Belediye Başkanı Fabri’ye yazdığı mektupta, Antonia Arslan’ın katılımıyla olacak “Hafıza, İnkar ve Sessizlik Arasındaki Ermeni Soykırımı” adlı etkinlikte kararını yeniden gözden geçirmeye çağırdı. Büyükelçi olayı “yalnızca Ermeni iddialarına” dayanan “tek taraflı bir olay” olarak nitelendirdi.

Alan Fabri, büyükelçinin eylemlerinden duyduğu şaşkınlığı dile getirerek, “bu korkunç olayların yakın zamanda ABD Başkanı tarafından kabul edilen” yeterli kanıt olduğunu kaydetti. Ayrıca belediye başkanı, Türk diplomatın aslında “tek amacı 1,5 milyon masum kurbanı anmak ve uzun süredir inkârla mücadele etmek olan bir olayla bağlantılı olarak kendi evimizde sansür önerdiğini” kaydetti.

“Özgürlük mabedi sayılan tiyatroda yürütülen demokratik, barışçıl ve kültürel girişimlerin anısının Türkiye gibi demokrasi açısından öne çıkmayan bir ülkeye karışmasına izin veremeyiz.”

Türk büyükelçisi katlanılmaz müdahalesi ile yasalarını evimize dikte edebileceğini düşünüyorsa, o zaman çok yanıldığını söylemeliyim. Alan Fabri, “Ferrara özgür bir şehirdir, herhangi bir [diktatörlük] rejiminin ve inkarın düşmanıdır ve her zaman böyle olacaktır” dedi.

Belediye başkanı, Ermeni Soykırımı ve Ermeni Sorunu üzerine cesur yayınlarıyla tanınan İtalyan-Ermeni yazar Antonia Arslan ve Türk tarihçi Taner Akçam’a fahri vatandaş unvanı verilmesi için bir süreç başlatacağını bildirdi. Ferrara belediye başkanı Facebook sayfasında “Her ikisine de saygı ve hayranlık duyuyorum” sözlerini tamamladı.

Ermenistan Kamu Radyosu