Irak Parlamento heyeti, Ermeni Soykırımı Anıt Kompleksi’ni ziyaret etti (foto)

Yerevan’da bulunan Irak Parlamentosu Dış İlişkiler Daimi Komisyonu heyeti, 1 Mayıs tarihinde Ermeni Soykırımı Anıt Kompleksi Tsitsernakaberd’i ziyaret etti.

Ermenistan Parlamentosu’nun Halkla İlişkiler Dairesi’nden edinen bilgiye göre heyet üyeleri, Ermeni Soykırımı’nın masum kurbanlarının anısına ebedi ateşin yanına çiçek bıraktı ve bir dakikalık sessizlikle Aziz kurbanların anısına saygı duruşunda bulundu.

Mısafirlere, Ermeni Soykırımı Müze Enstitüsü’nde 20. yüzyılın ilk soykırıma dair belge ve kanıtlar tanıtıldı. Irak Parlamento temsilcileri, Ermenistan ziyaret kapsamında eski Ermeni el yazmaları müzesi Matenadaran’ı ve Yerevan’daki Mavi camiyi de ziyaret etti.

ERMENİ HABER AJANSI