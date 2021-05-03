Ermeni futbol yıldızı Henrikh Mkhitaryan, İtalyan “Roma”yı terk edebilir

İtalyan “Roma”nın orta saha oyuncusu, Ermeni futbol yıldızı Henrikh Mkhitaryan, yaz döneminde “Roma”yı terk edebilir.

“Calciomercato”nun haberine göre Mkhitaryan, kulüp ile olan sözleşme süresini şimdiye kadar uzatmadı. Sözleşmeye göre, bir sezonda 25 maça katıldığı takdirde futbolcu, sözleşme süresini uzatabilir. Ancak daha sonraki dönem için “Roma” yönetiminden net bir program bekleyen Mkhitaryan’ın acelesi yoktur.

Daha önce uluslararası basın, Mkhitaryan’ın “Juventus”a transfer olabileceğini yazmıştı. 2019’da Londra “Arsenal”dan “Roma”ya geçen Ermeni futbolcu, 2007 yılından beri Ermenistan Milli Futbol Takımı’nın da üyesidir.

ERMENİ HABER AJANSI