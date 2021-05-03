Erdoğan ABD’den bir şeyler koparmak için Ermeni Soykırımının tanınması kullanacak – Ermenistan Kamu Radyosu

Erdoğan ABD’den bir şeyler koparmak için Ermeni Soykırımının tanınması kullanacak

Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi Doğu Araştırmaları Enstitüsü Bilim Direktörü Vekili Akademisyen Ruben Safrastyan, Sputnik Armenia bölgesel gelişmelerin şu anki aşamasında Türkiye’nin ABD’nin mi yoksa Rusya’nın mı ortağı olduğu sorusuna değindi.

Ruben Safrastyan’a göre Türkiye, ABD’nin dostu ve bu arkadaşlık hakkında bazı şüpheler ortaya çıktığı için, Türkiye, Erdoğan’ın Joe Biden ile görüşeceği Temmuz NATO zirvesi öncesinde bunları aşmaya çalışıyor. Ona göre Erdoğan, Amerikan tarafına sadık dostlar olarak kalmalarını sağlamak için bu fırsatı kullanmalı.

“Türkiye, Rusya ile özellikle Batı ya da ABD’ye karşı değil, Rusya ile ortak ekonomik çıkarlara sahip. Akademisyen, “İkincisinin de Türkiye ile uygulamak istediği bazı jeopolitik programları var” dedi.

Safrastyan’a göre Erdoğan, doğası gereği maceracı bir insan ve iktidarının son döneminde de Türkiye aynı politikayı izliyor. Ona göre Erdoğan’ın da pragmatik bir figür olduğu kabul edilmesi gerekse de ABD ile ilişkilerde aşılmaması gereken kırmızı çizgileri çok iyi anlıyor.

“Rus” S-400″ uçaksavar füze sistemlerinin satın alınmasıyla Türkiye, kırmızı çizgiyi biraz aştı, ancak sonunda bundan çok fazla kayıp yaşamayacağını hesapladı ve tam da böyle oldu. “Bu, Türkiye’nin ABD ile bir miktar ticarete girmesine izin veriyor, bu nedenle pragmatik Erdoğan, Biden’ın Ermeni Soykırımı’nı tanımasını ABD’den bir şeyler gasp etmek için de kullanacak” dedi.

Ancak Safrastyan, ABD’nin mevcut jeopolitik stratejisi bölgeye eskisi kadar yer vermediği için Amerikalıların Türkiye’ye kendisini Ortadoğu’daki temsilcisi olarak kabul edecek kadar güveneceklerini düşünmüyor. Şimdi Amerikan dış politikasının odağı, ana düşmanın Çin olduğu Doğu’ya kayıyor.

Akademisyene göre ABD Ortadoğu’da bir politika izleyecek, buna göre bölgede Amerika çıkarlarını temsil edecek ve savunacak tek güvenilir güç Türkiye olmayacak, yani farklı bir imaja sahip olacak ve kontrol uygulanacaktır.

Ermenistan Kamu Radyosu