Büyükelçi: “Ermeni esirlerin iadesi konusuna İran’ın müdahalesini görmek isterdik”

İran merkezli “ISNA” haber ajansına verdiği bir demeçte İran’da Ermensitan Büyükelçisi Artaşes Tumanyan, Dağlık Karabağ çatışmasının normalleştirilme sürecinde İran’ın rolüne değindi.

Öncelikle Ermeni esirlerin iadesi konusuna İran’ın müdahale etmesini beklediğini vurrgulayan Büyükelçi, “Bugün bile birtakım zor konuların normalleştirilmesinde İran’ın aktif müdahalesi son derece önemlidir. Özellikle İran’ın, Ermeni esirlerin serbest bırakılması için Azerbaycan hükümetine etkilemesini görmek isterdik” ifadelerini kullandı.

İkinci Karabağ Savaşı sırasında ve takip eden dönemde bölgesel barış ve istikrara tehdit eden etkenlere karşı İran’ın sergilediği ilkeli yaklaşımın ve oynadığı rolün önemini vurgulayan Tumanyan, “Burada iki ülke arasındaki ortak sınırın ve egemenliğimizin dokunulmazlığına yönelik atılan adımlar söz konusu (uyarı açıklamaları, sınır boyunca İran silahlı kuvvetlerinin yerleştirilmesi). Ermenistan–İran sınırı, her zaman barış ve işbirliği “köprüsü” olmuştur ve ona karşı yönelik herhangi bir taciz, iki ülkenin de ulusal güvenliğine aykırıdır. Son savaştan sonra Yerevan ve Tahran, ortak tehlike ve çıkarlarını eskisinden daha iyi tanımaya başladı” ifadelerine yer verdi.

Karabağ Savaşına katılmak üzere Türkiye tarafından bölgeye sokulan terörist grupların oluşturduğu tehlike konusuna da değinen Büyükelçi, “Son Karabağ savaşıyla ilgili en çok kınanması gerek husus, Suriye ve Libya’da faaliyet gösteren aşırıcı örgüt üyelerinin Türkiye tarafından toplanarak bölgeye getirilmesidir. Yakın Doğu’da dini azınlıklara karşı işledikleri vahşiliklerle zaten tanınan bu teröristler, Artsakh’taki sivil halka karşı da savaş suçları işledi. Farklı kaynaklara göre şu anda Azerbaycan ile Türkiye, onları Artsakh’ta ve etnik temizlik yaptığı bölgelerde meskunlaştırmaya çalışıyor. Ermenistan, terörün tüm çeşitlerini her zaman kınadı ve bu tehlikenin yok edilmesi hedefiyle işbirliği yapmaya hazırdır” şeklinde konuştu.

ERMENİ HABER AJANSI