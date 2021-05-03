Azerbaycan’da arşivler yoğun şekilde tahrif edilmektedir

Arşivler Dağlık Karabağ’da korunmuştur, ancak arşivlerin çoğunun hemen Bakü’ye aktarıldığı dikkate alınmalıdır.

Orijinaller var, ancak Azerbaycan’da büyük ölçüde tahrif edildi. Artsakh Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Davit Babayan bunu NEWS.am ile yaptığı röportajda belirterek, tahrifin 70’li yıllarda Haydar Aliyev döneminde başladığını ekledi.

“Bu şekilde yapıldı. Örneğin Bakıhanov’un “Gülistan ve İram” adlı eseri Haydar Aliyev döneminde yeniden yayınlandı.

Tatarlar ve Türkler yerine “Azeriler” yazılıyordu. Böylece Nizami Azerbaycanlı “oldu”. Ama o zamanlar böyle Azeriler yoktu. Bütün arşivleri böyle inceliyorlar. Davit Babayan, “Artık buna pek ihtiyaçları yok, uluslararası hukukun tüm norm ve ilkelerini fena halde ihlal ediyorlar ve kendilerini tarihsel veya başka argümanlar öne sürerek haklı çıkarmayı bile düşünmüyorlar” dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu