Aurora İnsani Yardım Girişimi, Artsakh’ta 75 proje gerçekleştirdi

Kırk Dört Gün Savaşı sırasında ve sonrasında Aurora İnsani Yardım Girişimi, Artsakh’a yaklaşık 2 milyon dolar insani yardım sağladı. “Aurora” insani yardım girişiminin başkanı Bayan Nikola Staniş, “Artsakh için Ortaklık” başlıklı konferansın açılışında bunu ifade etti.

Staniş, “50 yerel ve uluslararası ortağı olan Artsakh’ta, toplam 75 insani yardım programı tamamen uygulandı veya devam ediyor” dedi.

Özellikle bu programlardan 45’i tamamlandı ve 30’u devam ediyor.

“Aurora’dan Artsakh’a” projesi çerçevesinde altyapı, sağlık hizmetleri, bombalanan okulları desteklemek, savaş mağdurlarına konut sağlamak ve apartmanları yenilemek için programlar uygulandı. Özellikle 46 tanesi acil insani yardım projeleri, 16’sı sosyal ve iş geliştirme projeleri, 13’ü ise altyapı rehabilitasyon projeleriydi.

“Aurora” İnsani Yardım Girişimi’nin Artsakh Programları Başkanı Narine Ağabalyan konuşmasında, “Artsakh için Ortaklık” başlıklı konferanstaki tartışmaların destek programlarının koordinasyon, hedefleme ve etkililiğini artıracağına olan güvenini dile getirdi.

Ermenistan Kamu Radyosu