Alexis Ohanian: Nereye gidersem gideyim, Ermenistan hep benimle

ABD’li Ermeni iş adamı, haber ve tartışma platformu Reddit’in kurucusu Alexis Ohanian sosyal medya hesabı üzerinden Ermenistan haritası anahtarlığıyla iliştirilen çantasının fotoğrafını yayınladı.

Ohanian yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

”Bunu hep çantamda saklıyorum. Nereye gidersem gideyim Ermenistan hep benimle.”

Hatırlanacağı üzere Alexis Ohanian, ABD Başkanı Jo Biden’e Ermeni Soykırımını tanıma çağırısı yapan dünyaca ünlü isimlerden biri. 24 Nisan 1983 yılında Brooklyn’da doğan Alexis Ohanian’ın ailesi, Ermeni Soykırımı’ndan kurtulanların nesilleridir.

ERMENİ HABER AJANSI