Karşılıklı çatışmalar

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Mehmet Soysal ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Biden’ın ‘Ermeni soykırımı’ açıklamasının sürpriz olmaması gerektiğini belirtiyor ve diyor ki: Kendisi uzun zamandır 1915 olaylarını soykırım olarak tanımlıyor ve bu açıklaması da bekleniyordu… Yani özür dilenmediği gibi normal bir şeymiş gibi karşılamamızı bekliyor… Diplomasiyi de komediye çevirdiler… * Aykırı çıkışlarıyla gündeme gelen içimizdeki tuhaf koro hâlâ ABD’ye bir şey diyemiyor. Daha doğrusu demek istemiyorlar… İnsan haklarından dem vuranlar söz konusu Türkiye olunca meydanlara, sokaklara çıkıyorlar ama ABD olduğunda evlerinde oturmayı tercih ediyorlar… Prof. İlber Ortaylı soykırım iddialarına karşılık diyor ki: Dünya soykırım kavramını genişletmek istiyor, oysa her karşılıklı çatışma soykırım değildir. ‘Soykırımdır’ diyenler kendi tarihsel suçlarını örtbas etmek ve bu yolla da suçlarını hafifletmek istemektedir… * Ki içimizde yıllarca yaşayan Ermeni veya diğer milletlere Osmanlı devleti hiçbir zaman soykırım yapmamıştır… Öyle olmuş olsaydı 1453 yılında başlattığı soykırımı 1915 yılına kadar uzatmazdı… Büyük yalana karşı söyleyeceğimiz tek söz bu olmalı… Soykırımı bırakalım asimile dahi etmemiştir… Bu konuda da yıllar önce televizyon programıma konuk ettiğim Prof. İlber Ortaylı’ya sorduğumda demişti ki: Asimile etseydi yeryüzünde 16 milyon nüfuslu Yunan kalır mıydı? * Prof. İlber Ortaylı soykırım iddialarını gündeme getirenlere diyor ki: Bir imparatorluğun yıkılışında yaşanan, bu gibi çatışmaların hepsini ‘soykırım’ çatısı altında toplamaya çalışmak bu işi yapanların suçlarını örtbas etmek ve bu yolla suçlarını hafifletmek istemekten kaynaklıdır. * Biz de suçluyuz… Çünkü yıllarca ABD’nin sevimli yüzüyle oyalanıp durduk… Ve bizler de çok uzun yıllardan beri Kızılderililere, siyahilere ve dünyanın birçok yerinde yaptıkları soykırımları uzun zamandan beri bildiğimizi ABD’ye söyleyebilseydik, yazabilseydik belki de başımıza bunlar gelmezdi… * ABD’nin Rus S-400 hava savunma sistemlerini satın almaktan vazgeçme konusunda Türkiye’ye karşı son derece açık bir uyarı yaptığını söyleyen Blinken, S-400 savunma sistemlerinin ABD’nin güvenliğini riske ettiğini belirtiyor… Ya Türkiye’nin güvenliği? Onlar için bir önemi yok… Suriye’deki PKK ve uzantılı örgütlerin katillerine vize verilmesiyle uğraşıyorlar… Blinken, Türkiye’nin ve tüm ABD müttefiklerinin Rus savunma sistemlerini satın almaktan kaçınmasının ‘önemli’ olduğunu söylüyor. Türkiye müttefik değil mi? Soğuk Savaş’ın bittiği günden beri ABD müttefik ilkelerine sığmayan çok şey yapıyor… Karşılıklı çatışmaların nerede biteceğini ise kimse bilmiyor… Hürriyet Gazetesi