CHP’li Ceylan: Papaz Plajı’nın kumları yasa dışı alınıyor

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Troya Savaşı’nın başlayıp bittiği alan olarak bilinen Papaz Plajı’ndan yasa dışı kum alındığını söyledi.

DUVAR – Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamada CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Papaz Plajı’nın ihalesini alan işletmenin plajdan yasa dışı kum aldığını belirtti. Plajın tarihi Troya Milli Parkı sınırları içinde kaldığını hatırlatan Ceylan “Plaj, köy muhtarlığı tarafından işletilmekteyken mart ayında ihale edilerek köylünün tasarrufundan çıkarıldı. Köy, tüm gelirlerini de kaybetti. Papaz Plajı kumsalı, 6 bin yılda oluşmuş bir lagündür. Troya Savaşı’nın başlayıp bittiği alandır. Bu alan UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde koruma altında olması gereken bir alandır” diye konuştu.

‘PLAJ RANTA KURBAN EDİLDİ’

Plajın ihalesini alan işletmecinin yaptırdığı inşaat için plaj kumunun müteahhit firma tarafından yasa dışı şekilde alındığını belirten Ceylan, bu esnada plajda bulunan ağaçlara ve endemik bitkilere zarar verildiğini söyledi. Ceylan “Köylü tarafından işletildiği dönemde köy halkının gözü gibi sakındığı plaj ranta kurban edilmiştir” ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

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