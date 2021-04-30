Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 1915 olaylarına ilişkin, “Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde böyle bir soykırım hiçbir zaman olmadı. Orada yapılan bir tehcir hadisesidir. Bunu dünyaya ‘Ermeni soykırımı’ diye takdim etmeye kimsenin hakkı yoktur” dedi. Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Joe Biden’ın, 1915 olaylarını “soykırım” olarak nitelediğini anımsatarak, “Ancak şundan eminim ki Biden da Amerikalılar da bir Ermeni soykırımı meselesinin olmadığını biliyorlar” diye konuştu. Karamollaoğlu, “Tam tersi, o dönemde Ermenilerin kendi memleketleri olan Osmanlı’daki Müslümanlara karşı bir katliam yaptıkları kesindir, delilleri de sabittir. BM nezdinde zaten böyle bir soykırım hiçbir zaman olmadı. Orada yapılan bir tehcir hadisesidir. Bunu dünyaya ‘Ermeni soykırımı’ diye takdim etmeye kimsenin hakkı yoktur. Bu iddiada bulunan ülkelere karşı da ciddi bir politika geliştirmemiz gerekir” dedi. ‘Hatasını görmüyor’ İktidarın, vatandaşın ihtiyaçlarını gözetmeden “tam kapanma” kararı almasını değerlendiren Karamollaoğlu, “Artık öyle bir noktaya geldi ki gözü hiçbir hatasını görmüyor, vatandaşın sıkıntısını hissetmiyor. O zaman böyle bir iktidarın gitmesi icap eder, bunun da yolu seçimdir. Seçim ne zaman olur onunla ilgili bir kanaat belirtmek istemiyorum ama bu iktidarın seçim yoluyla süratle değiştirilmesi icap eder” görüşünü paylaştı. Milliyet Gazetesi