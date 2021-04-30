Hindistan da “Soykırım” dedi – Ermenistan Kamu Radyosu

Hindistan oyuna mı katılıyor?

Ermenistan’daki Hindistan Büyükelçiliği, Ermeni Soykırımı’nın 106. yıldönümü vesilesiyle, Büyükelçi Kishan Dan Deval’ın Tsitsernakaberd’i ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden Ermeni Soykırımı’nı tanımasının ardından, ilk kez “Soykırım” terimini kullandı.

Öncesinde ise, Hindistan ve Amerika Birleşik Devletleri büyükelçileri askeri işbirliği konularını görüşmek üzere 23 Nisan’da Ermenistan Savunma Bakanlığı’nı ziyaret etti.

Açıklamada, “İşbirliğine pratik bir ivme kazandırmak için yakın gelecekte meslek gruplarının karşılıklı ziyaretlerinin düzenlenmesi konusunda bir anlaşmaya varıldı”,- denildi.

İran Khabaronline ajansı, Hindistan’ın İran Büyükelçisi Khaddam Jarmendri’ye atıfta bulunarak, Hindistan’ın Hint Okyanusu ile Ermenistan üzerinden Avrasya’yı birbirine bağlamayı planladığını yazdı.

Büyükelçi, “Kuzey-Güney koridoru oluşturmayı ve Chabahar ve Hint Okyanusu’nun batı kesimini Ermenistan üzerinden Avrasya ve Helsinki’ye bağlamayı planlıyoruz”,- dedi.

16 Mart’ta Ermenistan Başbakan Yardımcısı Tigran Avinyan, Hindistan’ın Ermenistan Büyükelçisi Kishan Dan Deval ile Kuzey-Güney Uluslararası Ulaşım Koridorunu görüştü.

Başbakan Yardımcısı, İran’dan Gürcistan’a Ermenistan üzerinden giden “Kuzey-Güney” yolunun yapım programını ve demiryolu iletişiminin açılması olasılığını göz önünde bulundurarak, Hindistan’ın Ermenistan’ı Rusya ve Avrupa’ya ulaşım kapısı olarak görebileceğini vurguladı.

Muhataplar ayrıca savunma alanındaki mevcut işbirliğine ve bunun derinleşmesi ve genişletilmesine yönelik fırsatlara da değindiler.

Ermenistan Kamu Radyosu