Ermenistan Türk ürünlerinin ithalatına getirdiği yasağı uzatacak

Ermenistan Ekonomi Bakanı Vahan Kerobyan, Türk ürünlerinin Ermenistan’a ithalat yasağını uzatacaklarını ve satışlarını yasaklayacaklarını söyledi.

Bakan Kerobyan, “Bazı alternatif yollarla ithal edilip satıldığı için Türk ürünlerinin ülkeye ithalatına ve satışına getirilen yasağı uzatmayı planlıyoruz” dedi.

Kerobyan, öngörülen kısıtlamaların ne kadar süreceğine ilişkin bilgi vermedi.

Yerevan yönetimi, halihazırda Aralık 2020’den bu yana Türkiye’den ithalata 6 ay süreli yasak uyguluyor.

Öte yandan, İran Ticareti Geliştirme Örgütü’nden geçen ocak ayında yapılan açıklamada, Yerevan’ın bazı Türk ürünlerini İran malları ile değiştireceği belirtilmişti.

“Türkiye’nin yaptırımları nedeniyle Ermenistan, Türkiye’den ithal edilen 2 bin 250 ürünü İran mallarıyla değiştirmeyi planlıyor” denilmişti.

Geçen yıl Azerbeycan tarafından Artsakh’ın (Dağlık Karabağ) işgali ardından Ermenistan, Türkiye’ye karşı boykot uygulamış, marketlerdeki Türk ürünleri raflardan kaldırılmıştı.

ERMENİ HABER AJANSI