Armen Sarkisyan’dan teşekkür

Ermenistan Devlet Başkanı Armen Sarkisyan, ABD Başkanı Joe Biden’e bir teşekkür mektubu gönderdi

Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, ABD Başkanı Joe Biden’e bir teşekkür mektubu göndererek Ermeni Soykırımı’nı tanıdığı için Ermeni halkı adına şükranlarını ifade etti.

Mektupta şöyle yazılmaktadır:

“Yüzyıldan fazla bir süredir beklediğimiz cesur ve ümitlendirici bir adım, bu, hayatları boyunca Soykırım’ın tanınması için hiçbir çabadan kaçınmayan Amerikalı Ermeniler de dâhil olmak üzere, dünyanın her yerindeki Ermeniler ve adalet arayan herkes için, önemlidir.

Ermenistan, 2019 yılında ABD Temsilciler Meclisi tarafından Ermeni Soykırımı’nın tanınmasını ve bunu izleyen, ABD Senatosunun ortak kararını da çok takdir etmektedir.

Ermeni Soykırımı’nın ABD tarafından resmen tanınması sürecinde, Başkan’ın mesajı karar vericidir.

Amerika Birleşik Devletleri bu açıklamayla sadece insanlığa karşı bu korkunç suçun kurbanlarına saygısını sunmakla kalmıyor, aynı zamanda insan haklarını, evrensel değerleri, özgürlüğü ve demokrasiyi savunuyor.

Ermeni Soykırımı’nın uluslararası tanınması ve kınanması, dünya çapında soykırımların önlenmesine ve cezasızlığın ortadan kaldırılmasına katkıda bulunacaktır.

Ermeni Soykırımı’nın tanınması sadece tarihsel bir hatanın düzeltilmesi değil, aynı zamanda Türkiye’ye bu patlayıcı bölgeyle ilgili hırslarından kaçınması için açık bir mesajdır.”

Mektupta Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Ermenistan ve Amerika Birleşik Devletleri’nin karşılıklı güven temelli güçlü ortaklığı her zaman derinleştirmeye önem verdiklerine dikkat çekerek, Ermeni-Amerikan ilişkilerinin gelişme olasılıklarına da değindi.

“İkili ve çok taraflı gündeme katkıda bulunan ABD-Ermenistan ilişkilerini güçlendirmek için büyük bir potansiyel var.

İktisat, yeni teknolojiler, biyoteknoloji, yapay zekâ ve diğer alanlarda işbirliği ikili ilişkiler bağlamında umut verici olabilir.

Bu önemli hedeflere ulaşmak için sizinle sıkı bir çalışmaya tam olarak istekli olduğumu ifade ediyorum.”

Ermenistan Kamu Radyosu