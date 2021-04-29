Romanya Parlamentosu Ermeni Soykırımı hakkında konuştu: Tarihin kara sayfalarını unutulmamalı

Romanya Parlamentosu’nda Etnik Azınlıklar Grup Başkanı Ermeni Varujan Pambukchyan kendi mevkidaşlarına Ermeni Soykırımı’nı ve Soykırımdan zor kurtulan kendi ailesinin hikayesini anlattı.

Ermeni Milletvekili 106 yıl önce Osmanlı Debleti tarafından 1.5 milyon Ermeni’nin katledildiğini hatırlatıp onlarınd dinlerinden, kültürlerinden, dillerinden, kendi kimliklerinden vazgeçip hayatta kalabilme şansı olduğunu, fakat çoğunun kimliğini inkar etmeyip ölüm yolunu seçtiğini ifade etti.

Varujan Pambukchyan kendi ailesinin Soykırım faciasından kurtulup Romanya’ya yerleştiğini, kendisinin de Romanya’da dünyaya geldiğini anlattı.

Romanya’lı milletvekili Mircea Chelaru tarihteki bu kara sayfalarının unutulmaması ve onları inkar edilmemesi gerktiğini vurguladı.

Diğer milletvekilleri de Ermeni Soykırımı kurbanlarının anısını yaşatmanın önemli olduğunu dile getirdiler.

Hatırlanacağı üzere Romanya Parlamentosu’nun Milletvekilleri Meclisi’nin bünyesinde 27 Nisan’da ilk defa olarak Ermeni Soykırımı hakkında oturum gerçekleştirildi.Oturumda Parlamentoda yer alan bütün siyasi güçlerini temsil eden milletvekilleri Ermeni Soykırımı hakkında konuşmalar yaptı ve Ermeni Soykırımı’nın tanınmasının ahlaki önemini vurguladılar.

ERMENİ HABER AJANSI