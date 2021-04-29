Ermenistan Ekonomi Bakanı: Gündemimizde Türkiye ile sınırların açılması yer almıyor

Hükümet oturumundan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ermenistan Ekonomi Bakanı Vahan Kerobyan şu an Türkiye ile devlet sınırlarının açılmasıyla ilgili herhangi bir gündemin olmadığını ifade etti.

Kerobyan’ın ifadelerine göre Türk mallarına uygulanan ambargo uzatılacak ve üstelik Türk mallarını satma yasağı da devreye girecek, çünkü kaçak yollarından bazen Türk malı Ermenistan’a girebiliyor daha. Ne zaman ithal edildiğine bakılmadan genel Türk malı yasağı söz konusu olacak.

Ermenistan Ekonomi Bakanı, ayrıca, siyasi düzeyde iki ülke arasındaki ilişkilerinin normalleşmesine yönelik karar alındığında da Ermenistan’ın ekonomisini Türk mallarının akımından koruyacak adımlar atacakalarını vurguladı.

ERMENİ HABER AJANSI