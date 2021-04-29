Avrupa Birliği, Azerbaycan’ı Ermeni esirler hakkında AİHM’e bilgi vermeye çağırdı

Avrupa Birliği, Azerbaycan’ı, Ermeni esirler hakkında AİHM’in daha önce talep ettiği bilgileri mahkemeye sunmaya çağırdı. AB tarafından yayınlanan açıklamada, “Avrupa Birliği, 9 Kasım 2020 tarihli ateşkes anlaşmasından sonra ateşkes rejiminin korunmasını ve pekiştirilmesini, ayrıca ölülerin naaşlarının iadesi ve çatışma sonucunda özellikle büyük zarar gören nufüse insani yardım veilmesi yönünde atılan adımları menuniyetle karşılıyoruz.

Yine de, Avrupa Birliği, iki taraf arasında güvenlik ortamının yaratılması ve sürdürülebilir barışın sağlanması hedefiyle yeni çabalara ihtiyaç olduğunu tekrar vurguluyor. Dolayısıyla, düşmanlık dolu ve hakaret edici açıklamalardan kaçınmak, tüm savaş esirlerinin ve tutuklu kişilerin, tutuklama şartlarına bakmaksızın iade sürecini mümkün olduğu kadar çabuk tamamlamak ve mayın temizleme dahil diğer önemli konularda işbirliği yapmak gerek” ifadelerine yer verildii.

ERMENİ HABER AJANSI