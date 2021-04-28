“Nefret döngüsü aktif dinleme ile kırılabilir”

On beş yıldır, San Fransisco Körfez Bölgesi’ndeki Ermenileri, Türkleri ve diğer etnik kimliklerden bireyleri bir araya getiren ‘Opening the Mountain’ [Dağı Açmak; OTM] Diyalog Grubu ABD Başkanı Biden’ın açıklaması sonrasında bir değerlendirme yayınladı.

Grubun Amerikalı Türk eş başkanı Burcu Tung, Biden’ın Ermeni Soykırımı’nı tanımasını önemli bir gelişme olarak gördüklerini açıkladı. Tung, “Ermeni Soykırımı’nın büyük ölçüde görünmez olduğu Türkiye’de sürdürülen inkârcı politikalar, orada kalan Ermenileri ve bölgedeki diğer etnik ve dinî grupların mensuplarını marjinalize etmeye devam ediyor” dedi.

Grubun Amerikalı Ermeni kurucusu ve eş başkanı Ojig Yeretsian, “Üyelerimiz birbirlerinin hikâyelerini, açık yüreklilikle ve açık zihinlerle dinliyor. Nesilden nesle aktarılan çatışmanın ve soykırımın açtığı yaraları tanıyoruz. Etnik gruplar arasında nesillerdir devam eden nefret döngüsünün, şiddet içermeyen, aktif dinlemeye dayalı, medeni bir iletişimle kırılabileceğine inanıyoruz” dedi

Yeretsian, açıklamasında “OTM olarak, bu gelişmenin, dünyanın başka yerlerinde de insanları, tarihte yaşanmış olan ve birçok birey ve topluluğu etkilemeye devam eden olaylara ilişkin zor ve dürüst diyaloglara girmeye teşvik etmesini umuyoruz. Bu düşünceyle, Türkiye’de parlamentoya Ermeni Soykırımı’nın tanınması için yasa tasarısı sunan Garo Paylan’ı alkışlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Grup kendini şöyle tarif ediyor: “OTM, kendini hakikate ve uzlaşmaya adamış olan gazeteci Hrant Dink’in öldürülmesinin ardından, bir taban hareketi olarak kuruldu. 2007’den beri, doksandan fazla Ermeni ve Türk birbirinin evinde bir araya gelerek ‘sürekli diyaloğa’ katıldı. Herhangi bir Türk veya Ermeni kuruluşunun parçası olmayan OTM’nin herhangi bir devletle de ilişkisi bulunmuyor. Grup, hem Türk hem de Ermeni toplulukları içinde nefreti körükleyen milliyetçi anlatılara karşı, alternatif bir ‘hakikati dile getirme’ modeli sunuyor. OTM’nin vizyonu, adil toplumlara giden yolu açan, barışçıl, çok etnili ve ulusötesi ittifakları teşvik etmek.”

Agos