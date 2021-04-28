İnsan Hakları Komiseri’nden Aliyev’e eleştiri

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri, Aliyev’e, Bakü’deki “Savaş Ganimeti Parkı”nı eleştiren bir mektup gönderdi

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatoviç, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e, Dağlık Karabağ ve civarındaki çatışmalardan etkilenen topluluklar arasında kökleşmiş olan hakaret ortamını arttırmaması çağrısında bulunan bir mektup gönderdi.

Bu bağlamda, Avrupa Konseyi Komiseri Ofisi’nin basın servisine göre, Mijatoviç, Bakü’de, Ermeni askerlerin ölümleri de dâhil olmak üzere insan onurunu aşağılayıcı sahneleri sergileyen “Savaş Ganimeti Parkı”nın açılmasıyla ilgili endişelerini dile getirdi.

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri, “Bu tür görüntüleri çok rahatsız edici ve aşağılayıcı buluyorum, böyle bir gösteri ancak düşmanca duyguları şiddetlendirebilir, nefret söylemini çoğaltabilir ve hoşgörüsüzlüğü teşvik edebilir”,- dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu