Elçin Poyrazlar : Yersiz sorular, ‘milli’ yanıtlar

Elçin Poyrazlar Soru: Belediyeler aracılığıyla Almanya’ya insan kaçırılıyor. Ücreti 5-17 bin euro arasında değişiyor. Bu nasıl iş? Yanıt: Türkiye’ye yük olacak insanlar gönderildi. Hayırlı bir iş. Soru: Gri pasaport düzenlenip para karşılığı binlerce kişi kaçmış, bu açıkça suç değil mi? Yanıt: Adam ‘Ülkemde açtım, burada her gün et yiyorum’ demiş, öyle bakmak lazım.. Soru: Bir de atlar vardı kayıp, sucuk yaptılar iddiası çıkmıştı? Yanıt: Gri pasaportlular atlarla gitmiş olabilirler. Yani mantıksız değil. Soru: Kripto para borsası kurucusu da 2 milyar euroyu cebine atarak yurtdışına kaçtı. Şahsın politik bağlantılarına ne diyorsunuz? Yanıt: Yok tanımıyoruz biz onları. Kandırılmış da olabiliriz. Sonradan eklemlenmiş de olabilirler. Makamlarda ağırlasak bile tamamen tesadüf. Soru: Boğaziçili öğrencilere ve emekli amirallere elektronik kelepçe takılıyor, değil Avrupa’ya, bakkala gidemiyorlar. Bunu nasıl açıklarsınız? Yanıt: Gençler aşağı bakacak, amiraller de çenelerini kapayacak. Din adamlarının ifade özgürlüğü esastır. Soru: Merkez Bankası’nın 128 milyar döviz rezervi de mi Avrupa’ya gitti? Nerede bu para? Yanıt: Ekonominin aktörleri ve vatandaşlar arasında dolaşıma girdi, yer değiştirdi. Yani geziyor biraz. Geri gelir belki. Soru: İnsanlar salgın ve ekonomik sorunlar nedeniyle yoksulluktan çıldırmak üzere, patates ve soğan dağıtımı kime, nasıl yetecek? Yanıt: Kamyonlarımız patatesi Türk bayrağı taşıyarak dağıttı. Patatese ulaşamayanların en azından milli duygularını okşadık. Öyle bakmak lazım. Soru: Ya aşılar? Covid aşısı yeterli değil. Gerekli anlaşmalar ve tedarik sağlanacak mı? Yanıt: Hastalık ve ölüm hep Allah’tan. Yani kaderimize karşı gelmek mümkün değil. Yoğun dua programımız var, gelecekler inşallah. Soru: ABD Başkanı 1915 olaylarını soykırım olarak tanıdı. Bu, dış politikada büyük bir başarısızlığa işaret etmiyor mu? Yanıt: Yok canım ne alakası var. Aksine bu vesileyle sayın Biden bizi aradı, hal hatır sordu. İyi aramız yani, bir sorun yok. Soru: Ülke, ihtiyaç içindeki kesimlere herhangi bir destek sağlamadan tam kapanmaya gidiyor. Bunun sorumluluğunu kim alacak? Yanıt: Turistler gezebilecek. Tavuklar da serbest gezebilir. En rahat gri pasaportlular gezebilir. Zaten oruç tutma zamanı. Biz gezmesek de olur. Soru: Bu süreçte içki satışının yasaklanmasının hukuki dayanağı nedir? Yanıt: Biz hiç kimsenin yaşam tarzına karışmıyoruz. Biz gelmeden önce ülkede tek bir özgür insan yoktu. Turistler yine hariç. Soru: Merkez Bankası’nın altın rezervinde 159 ton altının kayıp olduğu iddiasına ne diyorsunuz? Yanıt: Yani o da vatandaşlar arasında gezmeye çıkmış olabilir. Sonuçta altının virüs kapma riski yok. Cumhuriyet Gazetesi