‘Biz tarihimizle iftihar ederiz’

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olaylarını “soykırım” olarak nitelemesine ilişkin, yazılı açıklama yaptı. Biden’ın açıklamasının hukuka, akla ve ahlaka aykırı olduğunu belirten Malkoç, “ABD Başkanı Joe Biden sadece Amerika’daki Ermenileri tatmin etmek ve Türk milletine, Türk devletlerine zarar vermek için bunu yapmıştır. Bunun hiçbir hukuki karşılığı yoktur. Tarihte hiçbir karşılığı yoktur” değerlendirmesinde bulundu. “Biz millet olarak tarihimizle iftihar ederiz. Türk milleti tarihinde hiçbir zaman zulmetmemiştir, zulme alet olmamıştı” ifadesini kullanan Malkoç, şu değerlendirmelerde bulundu: “O açıdan arşivlerimiz çok açık. İngiliz, Fransız, Alman, Amerikalı kim istiyorsa gelsin arşivlerimize baksın. Bunun rahatlığı içerisindeyiz. Çünkü zulmetmemişiz, kendimize güveniyoruz. Ama Ermeniler kendi arşivlerini, tarihçelerini hiçbir zaman açmamışlardır, açamıyorlar da. Çünkü asıl katliamı onlar yapmışlardır. ABD Başkanı Biden ne söylerse söylesin, tarihin önünde, hukukun önünde, adaletin önünde bunlar geçersizdir. Biz hakkaniyet duygumuzdan, imanımızdan, insan haklarından, adaletten aldığımız güçle bu coğrafyalarda hukuku, insan haklarını ve demokrasiyi savunacağız.” Milliyet Gazetesi