Azerbaycan Karabağ’ın Martakert bölgesinde provokatif hareketlerde bulunuyor

Artsakh Cumhuriyeti’nin Martakert idari bölgesinde bulunan Nor Ghazanchi köyü istikametinde Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tekrar ilerleyip yeni mevzilere yerleştiler.

26 Nisan tarihinde de aynı şekilde ilerleyip daha sonra ertesi gün geri çekilmişlerdi.

Nor Ghazanci köyünün muhtarı Ruslan Arstamyan Azerbaycan ordusunun o istikamette tekrar ilerlediğini ve mevzilere yerleştiğini aktardı.

Onun sözlerine göre Artsakh Hükümeti ve Rus Barış Gücü bu durumla ilgili gereken tedbirleri alıyor.

Bu gelişmeyle ilgili haberi Artsakh Cumhuriyeti’nin (Karabağ) Martakert idari bölgesinin ilçe başkanı Hayk Bakhshiyan da doğruladı.

Artsakh Cumhurbaşkanı Basın Sözcüsü Lusine Avanesyan bu olayı yorumlamadı.

ERMENİ HABER AJANSI