CHP Genel Başkanı Kılıçdardoğlu, ABD Başkanı Biden’ın 1915 olaylarıyla ilgili açıklamasını eleştirirken “Bu Türkiye açısından büyük talihsizlik. Ve öyle bir noktaya geldik ki, Yunanistan Dışişleri Bakanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne geliyor, meydan okuyor. Düne kadar kimsenin yüreği yetmezdi. Benim ağırıma gidiyor” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün partisinin haftalık TBMM grup toplantısında özetle şunları söyledi: “22 Nisan’da açıklama yaptım ve ‘Soykırım kelimesini kullanmanın doğru olmadığını, Türkiye ABD arasında hasarlar açabileceğini, bu işin siyasetçilerin değil tarihçilerin görevi olması gerektiğini’ anlattım. Biden açıklama yaptı ve soykırım sözcüğünü iki kez kullandı. Bu Türkiye açısından büyük talihsizlik. Siyasetçilere düşen görev, geçmişin acılarını bugün siyasi malzeme konusu yapmamalıdır.

ÜÇ GÜN SUSTU

Eğer 19 Mayıs 1985 tarihinde New York Times ve Washington Post gazeteleri görülse ve bu gazeteler Sayın Biden’in önüne konsa belki böyle bir açıklama olmayacak. O tarihte dünyanın önemli tarihçileri ‘1915 olaylarının soykırım olarak adlandırılmayacağını’ bütün dünyaya ilan ediyorlardı. Biden açıkladı, Erdoğan tam üç gün sustu. Bekliyorlardı; Erdoğan bir kükreyecek ki herkes duyacak. Kendi ülkesinin çıkarlarını savunmaktan aciz bir yönetim ile karşı karşıyayız.

Öyle bir noktaya geldik ki, bunların iktidarı döneminde Lozan’a göre silahtan arındırılması gereken Ege adaları silahlandırıldı. Adamlar geliyor, orduyu teftiş ediyorlar. Ve öyle bir noktaya geldik ki, Yunanistan Dışişleri Bakanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne geliyor. Dışişleri Bakanı ile beraber yaptığı basın toplantısında Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne meydan okuyor. Düne kadar kimsenin yüreği yetmezdi. Benim ağırıma gidiyor. Hadi Erdoğan konuşuyor, onu biliyoruz. Senin partinin önünde “Milliyetçi” yazıyor.

Hürriyet Gazetesi