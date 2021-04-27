İHD’den Özdağ hakkında suç duyurusu: Irkçılık suçtur

İHD Eş Genel Başkanı Eren Keskin, HDP Milletvekili Garo Paylan’a yönelik ırkçı tehditleri nedeniyle Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

DUVAR – İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı avukat Eren Keskin, bağımsız milletvekili Ümit Özdağ hakkında HDP Milletvekili Garo Paylan’a yönelik ırkçı tehditleri nedeniyle suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Özdağ, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda HDP’li Paylan’a yönelik, “Terbiyesiz tahrikçi adam. Çok memnun değilsen çek git cehennemin dibine. Talat Paşa vatansever Ermenileri değil senin gibi arkadan vuranları sürdü. Sen de zamanı gelince bir Talat Paşa deneyimi yaşayacaksın ve yaşamalısın” ifadelerini kullanmıştı.

Eren Keskin bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Biz İHD ırkçılık ayrımcılığa karşı komisyon olarak, Ümit Özdağ hakkında, suç duyurusu yapacağız. Keşke bizden önce, bir ‘gerçek hukukçu savcı‘ çıksa da, soruşturma açsa.. Bir umut işte…” dedi.

Biz İhd ırkçılık ayrımcılığa karşı komisyon olarak, Ümit Özdağ hakkında, suç duyurusu yapacağız. Keşke bizden önce, bir ‘gerçek hukukçu savcı ‘ çıksa da, soruşturma açsa.. Bir umut işte… — Eren Keskin (@KeskinEren1) April 27, 2021

Biz İhd ırkçılık ayrımcılığa karşı komisyon olarak, Ümit Özdağ hakkında, suç duyurusu yapacağız. Keşke bizden önce, bir ‘gerçek hukukçu savcı ‘ çıksa da, soruşturma açsa.. Bir umut işte… — Eren Keskin (@KeskinEren1) April 27, 2021

Keskin daha sonra konuya ilişkin yaptığı bir başka paylaşımda ise “Biz suç duyurusunu yaptık. Irkçılık, suçtur” ifadelerini kullandı. Keskin tweetinde suç duyurusunun dilekçesini de paylaştı. (HABER MERKEZİ)

Biz suç duyurusunu yaptık. Irkçılık, suçtur. https://t.co/8xRoFcRA3I — Eren Keskin (@KeskinEren1) April 27, 2021

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