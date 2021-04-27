Hindistan Büyükelçiliği ilk defa 1915 için Soykırım ifadesini kullandı

Hindistan’ın Ermenistan Büyükelçiliği Ermeni Soykırımı’nın 106’ıncı yıldönümü vesileyle Büyükelçi Kishan Dan Dewal’in Yerevan’da Tsitsernakaberd tepesinde bulunan Ermeni Soykırımı Anıtı’na yaptığı ziyaretiyle ilgili resmi Facebook sayfasından paylaşımda bulundu.
Hindistan Büyükelçiliğinin açıklamasında ilk defa Ermeni Soykırımı ifadesi kullanıldı.
İşte Hindistan Büyükelçiliği’nin açıklaması:
“Bugün Ermenistan Ermeni Soykırımı’nın 106’ıncı yıldönümünü anıyor. Büyükelçi K. D. Dewal bu büyük trajedinin kurbanları anısına saygı duruşunda bulundu ve Tsitsernakaberd’deki anıtında çelenk bıraktı.”
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