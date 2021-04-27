Garo Paylan’ı ‘Sen de Talat Paşa deneyimi yaşayacaksın’ sözleriyle hedef alan Özdağ’a tepki

Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ, “Ermeni soykırımı” tartışmaları üzerinden HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’ı hedef aldı.

Garo Paylan, ‘soykırım’ tartışmaları konusunda yaptığı açıklamada “106 yıl sonra, soykırımın mimarı Talat Paşa isimli caddelerde yürüyoruz. Talat Paşa isimli okullarda çocuklarımızı okutuyoruz. Almanya’da bugün Hitler isimli caddeler olsaydı, Hitler isimli okullarda çocuklar okusaydı nasıl bir Almanya olacaksa, öyle bir Türkiye’de yaşıyoruz” dedi.

106 yıl sonra, Soykırımın mimarı Talat Paşa isimli caddelerde yürüyoruz. Talat Paşa isimli okullarda çocuklarımızı okutuyoruz.

Almanya’da bugün Hitler isimli caddeler olsaydı, Hitler isimli okullarda çocuklar okusaydı nasıl bir Almanya olacaksa, öyle bir Türkiye’de yaşıyoruz. — Garo Paylan – Կարօ Փայլան (@GaroPaylan) April 24, 2021

Paylan’ın mesajını alıntılayan Ümit Özdağ, “Terbiyesiz tahrikçi adam. Çok memnun değilsen çek git cehennemin dibine. Talat Paşa vatansever Ermenileri değil senin gibi arkadan vuranları sürdü. Sen de zamanı gelince bir Talat Paşa deneyimi yaşayacaksın ve yaşamalısın.” ifadelerini kullandı.

Terbiyesiz tahrikçi adam. Çok memnun değilsen çek git cehennemin dibine. Talat Paşa vatansever Ermenileri değil senin gibi arkadan vuranları sürdü. Sen de zamanı gelince bir Talat Paşa deneyimi yaşayacaksın ve yaşamalısın. https://t.co/DicwpbvuAM — Prof. Dr. Ümit Özdağ (@umitozdag) April 26, 2021

Özdağ’ın, ‘soykırım’ tartışmaları üzerinden HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’ı tehdit etmesi sosyal medyada tepki çekti.

Kimi kimin yurdundan kovuyorsunuz?

Bir değil bin #Hrant alsanız da Ermeniler anavatanlarında özyurtlarında özgürce yeniden yaşayacaklar

Memnun değiliz evet ama hiçbir yere gitmiyoruz

Cehennemin dibi de tarihin çöplüğü de size yakışır

Alayınız @GaroPaylan un tırnağına kurban olun https://t.co/18YC9TLqlH — Hüda Kaya (@HudaKaya777) April 27, 2021

Birçok kişi, “Sen de zamanı gelince bir Talat Paşa deneyimi yaşayacaksın ve yaşamalısın” sözleriyle Paylan’ı hedef alan Özdağ’ı, “nefret suçu” işlemekle suçladı.

Euronews