Arjantin Cumhurbaşkanı: Ermeni toplumunun yanındayım

Arjantin Cumhurbaşkanı Alberto Ángel Fernández Ermeni Soykırımı’nın 106’ıncı yıldönümü vesileyle ülkedeki Ermeni toplumuna kendi dayanışmasını ifade etti.

Resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Arjantin Cumhubaşkanı şu ifadelere yer verdi:

“Ermeni Soykırımı’ndan 106 yıl sonra ben onların kültürünü ve geçmişin acı hafızasını yaşatama görevimle Arjantin Ermeni toplumunun yanındayım.”

Arjantin Cumhurbaşkanı 24 Nisan vesileyle Ermeni toplumuna mektup göndererek saygı ve dayanışmasını da ifade etmişti.

Ayrıca, Arjantin özel kararla 24 Nisan’ı ‘Halkların uzlaşma ve saygı günü’ ilan etti Ermeni Soykırımı anısına.

ERMENİ HABER AJANSI