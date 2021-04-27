ABD Konsolosluğu önünde protesto

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BULUT YAMANDAĞ ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir araya gelen grup, Türk bayrağı ve dövizler taşıyarak ABD aleyhine slogan attı. Yapılan basın açıklamasında “Türk milletinin her ferdi ve uluslararası hukuka saygı duyan herkes, bu yasa dışı kararı ayaklarının altında çiğneyecek. Amerika’nın sözde soykırım kararı alması yok hükmündedir. Korkmuyoruz. Arkamızda kapı gibi mahkeme kararları var” dedi. Sabah Gazetesi