Şehit diplomat eşinin sessiz çığlığı

ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olaylarıyla ilgili yaptığı skandal açıklama, Türkiye’den büyük tepki görürken, Ermeni terörüne en sevdiklerini kurban veren şehit yakınlarının ise vicdanını kanattı.

ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olaylarıyla ilgili yaptığı skandal açıklama, Türkiye’den büyük tepki görürken, Ermeni terörüne en sevdiklerini kurban veren şehit yakınlarının ise vicdanını kanattı. Eşini Ermeni teröristlerin saldırısında kaybeden bir diplomat eşi, “Saçmanın saçması bir karar. Böyle bir kararı bir politikacının almasını son derece saçma buluyorum. Politikacı işini yapsın. Bu politikacının işi değil. Oy alabilmek için bu tip şeylere girmemesi lazım” diye tepki gösterdi.

31 DİPLOMAT VE YAKININI ŞEHİT ETTİLER

Ermeni terör örgütleri 1970 ve 80’lerde düzenlediği silahlı ve bombalı saldırılarda, sözde Ermeni soykırımı iddialarıyla ilgili de mücadele yürüten Türk diplomatları hedef aldı. Ermeni terör örgütleri ASALA ve JCAG, 31 diplomat ve yakınını şehit etti.

ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olaylarıyla ilgili yaptığı skandal açıklama, Türkiye’den büyük tepki görürken, Ermeni terörüne en sevdiklerini kurban veren şehit yakınlarının ise vicdanını kanattı. 40 yılı aşkın süredir Ermeni terörünün gerçek yüzünü dünyaya anlatma mücadelesi veren ailelerin acısı, Biden’ın açıklamasıyla yeniden tazelendi. Görüştüğümüz bir şehit diplomat eşi, bu açıklamadan duyduğu üzüntüyü de kızgınlığı da dile getirdi.

YAPTIĞI ÇOK SAÇMA

Ön plana çıkmak istemedikleri için isim vermeden konuyu değerlendirmeyi kabul eden şehit diplomatın eşi, Biden’ın skandal kararıyla ilgili şunları söyledi:

“Biden nasıl karar verebiliyor ki bunu anlayamıyorum. Biden tarihçi değil. Yaptığı çok saçma. Saçmanın saçması bir karar. Senelerdir Cumhurbaşkanımız diyor, gelin, oturalım, arşivleri açalım. Hukuken alınmayan bir kararı sen nasıl alabiliyorsun? Böyle kararları almadan otursunlar, hukukçuları, tarihçileri çağırsınlar, baksınlar. Çok üzücü bir karar. Böyle bir kararı bir politikacının alması son derece saçma buluyorum. Politikacı işini yapsın. Bu politikacının işi değil.”

OY ALMAK İÇİN BU TİP ŞEYLERE GİRMEMELİ

Kararın tamamen siyasi olduğunu kaydeden şehit eşi, “Demek ki Ermenilerden büyük oy aldı. Kim bilir neler vaat etti? Daha kaç ay geçti üstünden, ilk yaptığı işi görüyoruz. Oy alabilmek için bu tip şeylere girmemesi lazım. O zaman bu politikacılıktan çıkıyor” dedi.

Türkiye’nin yıllardır arşivlerin açılmasını söylediğini vurgulayan şehit eşi, ancak bu teklifin bir türlü kabul görmediğine de dikkat çekti.

DİPLOMAT KATİLİNİN TAHLİYESİNE KARAR VERDİLER

Türkiye’nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan, Ermeni teröristler Hampig Sasunyan ve Krikor Saliba tarafından 28 Ocak 1982’de Los Angeles’ta şehit edilmişti. Yakalanan Sasunyan yargılanmış ve afsız ömür boyu hapis cezasına çaptırılmıştı. California Şartlı Tahliye Kurulunun iki komisyon üyesi, Aralık 2019’da Sasunyan’ın tahliyesine karar vermiş ancak Vali Newsom, Sasunyan’ın “toplum için hala tehlike arz ettiği” gerekçesiyle tahliye kararını onaylamamıştı. Sasunyan’ın avukatları, Newsom’un reddini Los Angeles Bölge Mahkemesine taşımış, mahkeme şubat ayında Sasunyan’ın şartlı tahliyesi lehine karar vermiş, Newsom da bu kararı temyize götürmeyeceğini açıklamıştı.

Sabah Gazetesi