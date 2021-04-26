İsrail, Ermeni Soykırımı’nı tanıyabilir – Ermenistan Kamu Radyosu

İsrail, ABD’den sonra Ermeni Soykırımı’nı tanıyabilir

Rus siyaset bilimci Yevgeny Satanovsky, “Biden ve Ermeniler” başlıklı makalesinde, Ermeni Soykırımı’nın ABD Başkanı Joe Biden tarafından tanınmasının ardından, İsrail’in bu örneği takip edebileceğini belirtti.

Satanovsky’ye göre Erdoğan, İsrail’in neredeyse tek büyük bölgesel müttefiki olarak, “İsraillilerin, Ermeni Soykırımı’nı resmen tanıma taleplerine rağmen” ülkeyi bu adımdan uzak tutmayı uzun bir süre başardı.

Ancak Erdoğan’ın İsrail ile ilişkileri ciddi şekilde zarar görmüş olduğundan, bu durum İsrail’in ABD Başkanı’nın girişimine katılacağı tahminini daha gerçekçi hale getiriyor.

Satanovsky, Bakü’nün İran’la olan çelişkileri nedeniyle İsrail’in tek ortağı olduğu ve İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’i dinlemesi daha muhtemel olduğundan dolayı, Aliyev’in bu durumda Erdoğan’a yardım edeceğine inanıyor.

ABD Başkanı Biden’in Ermeni Soykırımı’nı tanıdığı gerçeğine gelince, Satanovsky tarihsel açıdan hiçbir sorun olmadığını düşünüyor.

“Ermenilere yönelik bir soykırım vardı, görünüşte bunu ‘fark etmemeye’ çalıştılar, Hitler’i ‘Yahudi sorununun nihai çözümüne’ iten de buydu.”

Aynı zamanda siyaset bilimci, Beyaz Saray’ın Ermeni Soykırımı’nı tanıma kararının Türkiye’yi sıkıştırmaktan ziyade, iç siyasi sorunları çözmeye yönelik olduğunu düşünüyor.

“Gazeteciler ve siyaset bilimciler, Türk-Amerikan ilişkilerini analiz ederek Biden’ın kararında boşuna gizli bir anlam arıyorlar.

Washington Ankara’nın ne istediğini ya da istemediğini umursamıyor”,- diye yazmaktadır Satanovsky.

Rus siyaset bilimci, Ermenistan-Azerbaycan çatışma bölgesindeki mevcut duruma da değinerek, Rus barış güçlerinin Artsakh’taki Ermeni nüfusunun toplu katliamlarını ve tehcirini engellediğini belirtti.

Hem SSCB’nin hem de modern Rusya’nın etnik çatışmaları önlemeye çalıştığını, Türkiye’nin ise tam tersini yaptığını, bu nedenle Washington’un Ermeni Soykırımı’nı tanıdıktan sonra, Erdoğan’ın hangi adımları atacağının belirsiz olduğunu vurguladı.

Ermenistan Kamu Radyosu