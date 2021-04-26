Ermenistan’ı temsil eden güreşçiler Avrupa şamipiyonasında gümüş ve bronz madalyalar kazandı

Greko – Romen güreşçisi Malkhas Amoyan 72 kg kategorisinde Polonya’nın başkenti Varşova’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda ikincisi olup gümüş madalya kazandı Ermenistan adına.

Finalde Amoyan Gürcistan’ı temsil eden Şmagi Bolkvadze’ye karşı mücadelede 1:4 skorluk yenilgiye uğradı.

Ermenistan’ı temsil eden başka bir sporcu Slavik Galstyan ise üçüncüsü oldu.

Galstyan Çeyrek finalde Maksim Yevtuşenko’ya karşı 5:0, yarı finalde ise Roman Paçurkovski’ye karşı 6:0 skorluk zafer kazandı.

ERMENİ HABER AJANSI