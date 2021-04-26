Emekli Büyükelçi Uluç Özülker: Biden’ın açıklaması tazminat davaları için zemin oluşturamaz

İşte Özülker’in açıklamalarından satırbaşları:

“1981’de Reagan, ‘soykırım’ kelimesini kullandıktan sonra başta Kaliforniya’daki diaspora olmak üzere ayağa kalktılar. İlk yaptıkları iş 1915 olayları sırasında hayat sigortaları olanlar için aileler bu şirketlere müracaat ettiler ve oradan tazminat aldılar. Bu aldıkları tazminatla birlikte şirketler Türkiye’ye hücum ettiler. Bu arada davalar açıldı ve Amerika’da Yüksek Mahkemeye kadar gittiler. Yüksek Mahkeme bunları reddetti. Çünkü 1948’den önce ‘soykırım’ kavramı yoktur. Bu iş herhangi bir şekilde kabul görebilme noktasında değildir. 1915’te yapılmış olayın ‘soykırım’ olduğuna dair de tarihte belirlenmiş bir durum da yoktur. Yüksek Mahkeme kararı bağlayıcıdır.

Peki Biden niçin bunu yaptı? Oy uğruna bir adım. Türkiye, Amerika’nın sözünü dinlemiyor artık. ABD, biat kültürü ile hareket edilsin diye bakıyor, ben ne söylersem doğrudur sen de beni desteklersin. Sormak lazım ‘ey Amerika sen kimsin yahu’ diye. Türkiye palazlandı. Eskiden olduğu kadar her söylenene boyun eğip, sen çok haklısın diyecek konumda değil. O zaman da Amerika, Türkiye’den haz etmemeye başladı.”

Sputnik Türkiye