Diyarbakır Barosu’na Ermeni Soykırımı soruşturması

DUVAR- Diyarbakır Barosu yönetimi hakkında, Ermeni Soykırımı’nın yıldönümü olan 24 Nisan’da yayımlanan bildiri nedeniyle soruşturma başlatıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, “Büyük felaketin acısını paylaşıyoruz” başlığıyla yayımladıkları bildiriyle ilgili Baro Başkanı ve yönetim kurulu üyelerine “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama” suçlaması yöneltildi.

BARO BAŞKANI: SÖZLERİMİZİ SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren de soruşturma başlatılmasının ardından bildiriye sahip çıktı. Eren Twitter’dan şunları söyledi: “Diyarbakır Barosu, herkesin ifade hürriyetini sonuna kadar savunurken baskılar ve soruşturmalar sebebiyle kendi ifade özgürlüğünü sınırlamayacaktır. Değerlerimize yakışır şekilde söylediğimiz sözleri yine aynı tarihsel değerlere yakışır şekilde savunmaya devam edeceğiz.”

Diyarbakır Barosu, herkesin ifade hürriyetini sonuna kadar savunurken baskılar ve soruşturmalar sebebiyle kendi ifade özgürlüğünü sınırlamayacaktır. Değerlerimize yakışır şekilde söylediğimiz sözleri yine aynı tarihsel değerlere yakışır şekilde savunmaya devam edeceğiz. https://t.co/cRoIA5IFNF — Nahit Eren (@av_nahiteren) April 26, 2021

Diyarbakır Barosu’nun açıklamasında “24 Nisan 1915’te başlayan ‘Ermeni Tehciri’ toplumsal tarihimizin en acı felaketlerinden birinin başlangıcı oldu” ifadeleri kullanılmıştı. (HABER MERKEZİ)

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