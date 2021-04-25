Khloe Kardashian’dan Biden’a: 106 yıl önce gerçekleşen soykırımı tanıdığınız için teşekkürler

Kardashian ailesi üyesi televizyon yıldızı Khloe Kardashian, ABD Başkanı Joe Biden’a 1915 olaylarını ‘Ermeni Soykırımı’ olarak tanımlaması nedeniyle teşekkür etti.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Khloe Kardashian, ABD Başkanı Biden’ın 1915 olaylarını resmi olarak ‘soykırım’ şeklinde tanımlaması nedeniyle teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı:

“1915’te 1.5 milyon Ermeni katledildi ve işkenceye tabi tutuldu. 106 yıl önce gerçekleşen soykırımı tanıdığınız için teşekkürler Başkan Biden. Ermeni halkının acılarını, çilesini ve kayıplarını onurlandırdığınız için teşekkürler.”

Kardashian paylaşımının devamında, 2015’te kardeşi Kim Kardashian ile birlikte yaptığı Ermenistan ziyaretinden görüntüler de paylaştı.

Khloe Kardashian'dan Biden'a: 106 yıl önce gerçekleşen soykırımı tanıdığınız için teşekkürlerhttps://t.co/V95UtsF8n0 pic.twitter.com/XYYSp6olge — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 25, 2021

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Sputnik Türkiye