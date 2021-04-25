AK Partili Yılmaz’dan ABD Başkanı Biden ve HDP’ye sert eleştiri

ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olayları için ‘soykırım’ ifadesini kullanması kamuoyunda büyük tepki çekerken, en sert tepkilerden biri de Ak Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz’dan geldi. AK Partili Yılmaz, “Bu açıklama, nezdimizde yok hükmündedir” dedi.

ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olaylarına ilişkin yayımladığı mesajındaki ‘sözde soykırım’ ifadesine ilişkin siyasilerden sert açıklamalar geldi. Tarihi ve hukuki olarak hiçbir kıymeti olmayan açıklama karşısında en sert tepkilerden biri de AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz’dan geldi.

AK Partili Yılmaz, “ABD Başkanı Biden’ in 1915 yılında Osmanlı Devleti’nde yaşanan olaylar hakkındaki, tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksun ve asılsız iddiaları esas alan bu açıklamasını kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu açıklama, nezdimizde yok hükmündedir” dedi.

“BİDEN KONUYU İÇ SİYASET MALZEMESİ YAPMIŞTIR”

Sözde Ermeni soykırımı ile ilgili çok ciddi anlamda bir lobi faaliyeti yürütüldüğüne dikkat çeken Ak Partili Yılmaz, “Ülkemiz uzun yıllardır tüm platformlarda karşılıklı olarak arşivlerin açılması ve tarih araştırmalarının bu şekilde yürütülmesini savunurken, Ermeni tarafı ve arkasındaki lobiler buna asla yanaşmamıştır. Buna rağmen yıllardır, birçok platformda Ermeni soykırımı yalanı söylenmektedir. Bu zamana kadar bazı Avrupa Ülkeleri bunu kabul etmiş ve çanak tutmuş olsa da, ABD tarafından bu ‘Büyük Felaket’ şeklinde ifade edilmiştir. Biz bu ifadeyi de hiçbir zaman ve surette kabul etmemişken, geçtiğimiz 24 Nisan’ da ABD Başkanı Biden, seçim vaatlerinin de arasında olan ‘sözde Ermeni soykırımını tanıma’ seçim vaadini yerine getirmiş, bu önemli ve hassas konuyu iç siyaset malzemesi yapmaktan çekinmemiştir” dedi.

519 BİN İNSANIMIZI ERMENİLER KATLETMİŞTİR

Soykırım yapanların aslında Ermeniler olduğuna da vurgu yapan Ak Partili Yılmaz, “Bizim şanlı tarihimizde Ermeni soykırımı yoktur ve asla olmamıştır! Anadolu’da birçok kent ve köy, Ermenilerin yaptığı katliamların izlerini hâlâ taşımaktadır. Kadın, yaşlı, çocuk demeden binlerce masumu katletmişlerdir. Vahşetin izleri ise köylerdeki toplu mezarlarla ortaya çıkmıştır. Resmi kayıtlara göre Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Ermeniler tarafından katledilen insanımızın sayısı 519 bindir” diye konuştu.

BİDEN’İN AÇIKLAMALARI ERMENİSTAN’A ZARAR VERMEKTEDİR

Gerçeklerin politizm uğruna yalanlarla değiştirilemeyeceğini de söyleyen Yılmaz, “Hiçbir somut veriye ve bilgiye dayanmayan bu yalanı ortaya atanlar, bunu kabullenenler, kendi karanlık ve kanlı tarihlerine baksınlar. Bu tutum, bölge barışına katkı sağlamayacağı gibi, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerde de ters etki yaratacaktır. Aslında, normalleşebilme umutları da Biden’ in bu açıklamasıyla sabote edilmiş olup, bu durumunda en çok Ermenistan’a zarar vereceği muhakkaktır” dedi.

HDP İHANET SİYASETİNE BİR YENİSİNİ DAHA EKLEDİ

HDP’nin ABD Başkanı Biden’in yaptığı sözde soykırım açıklamalarına destek vermesini ihanet olduğunu da söyleyen AK Partili Yılmaz, “Milletimizi öfkelendiren ve inciten bu açıklamadan sonra, ülke içinde ‘tek ses, tek yumruk’ olarak kararlı bir tutum sergilememiz gerekirken, “Millet İttifakı” bileşenlerinden olan HDP, yürüttüğü ihanet siyasetine bir yenisini daha eklemiş, ‘Ermeni soy kırımı ile yüzleşin’ şeklinde tweet atmıştır. Milli beka ve aziz şehitlerimize rağmen, AK Parti’ye ve de özellikle Sayın Cumhurbaşkanımıza duydukları kin ve onlarca yıllık iktidar hırsları milli duygularını köreltmiş olsa gerek ki, ‘Millet İttifakı’ bileşenlerinden CHP ve İyi Parti, HDP’nin bu açıklamasına sessiz kalmışlardır. Bu bağlamda, Mersin CHP ve İyi Parti Milletvekillerinin sadece ABD’nin açıklamasına tepki göstermesini, HDP’nin yaptığı ahlaksız açıklamaya tepki göstermemesini, hemşehrilerimizin vicdanına ve takdirine bırakıyorum” şeklinde konuştu.

Sabah Gazetesi