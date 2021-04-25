ABD Büyükelçiliği’nden Türkiye’deki Amerikalılara uyarı: Dikkatli olun

Uyarı metninde, Ankara’daki büyükelçilik, İstanbul ve Adana’daki konsolosluk ve İzmir’deki konsolosluk temsilciğinin 26 ve 27 Nisan’da tedbiren kapalı olacağı bildirildi.

ABD Büyükelçiliği’nden Türkiye’de yaşayan ABD’lilere, “ABD Başkanı Joe Biden’ın dün, Ermeni soykırımı ifadesini kullanmasının ardından gösteriler ve protestolar olabilir” uyarısı yapıldı.

ABD Büyükelçiliği, Biden’ın 24 Nisan mesajında ‘Ermeni soykırımı’ ifadesini kullanmasının ardından, Türkiye’de yaşayan ABD’lileri uyardı.

Uyarı metninde, Ankara’daki büyükelçilik, İstanbul ve Adana’daki konsolosluk ve İzmir’deki konsolosluk temsilciğinin 26 ve 27 Nisan’da tedbiren kapalı olacağı bildirildi. Büyükelçilik, “Gösteriler ve protestolar olabilir” gerekçesiyle, ABD vatandaşlarından “ABD hükümet binalarının yakınlarında bulunmamaları, Amerikalıların veya yabancıların toplanabileceği yerlerde daha dikkatli olmalarını” istedi.

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