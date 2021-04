Video -106. Yıl. Hatırlıyoruz – 106th Anniversary. We Remember

HYETERT – 106. Yılında Ermeni Soykırımının kurbanlarını hatırlıyor, anıları önünde saygıyla eğiliyoruz. On the occasion of 106th Anniversary of the Armenian Genocide, we remember the victims and we respectfully bow in honor of their memories.

Featured photo/ Haberin fotosu: Excerpt – Nahapet (Life Triumphs) by Henrik Malyan (Restored by National Cinema Center of Armenia) / Nahabed filminden alıntı (Yönetmen Henrik Malyan)