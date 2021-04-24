Rus Türkolog: “Türkçülüğün geliştiği sürece Ermenileri tehdit eden tehlike çok büyüktür”

“Regionmonitor” haber sitesine konuşan Rus Türkilog Viktor Nadein Rayevski, Ermeni Soykırımı’ndan 106 yıl sonra ve 44 günlük Karabağ savaşının ardından Türkiye – Azerbaycan ikilinin Ermeniler için yaratabileceği olası yeni tehlikelere değindi.

Mevcut durumda bölgede bağımsız Ermenistan’ın ve Ermeni halkının varlığının her gün tehlikede olduğundan emin olduğunu dile getiren Rus Türkolog, Ermenistan ve Ermenilerin karşı karşıya kaldığı bu tehlike ile Türkiye’nin yürüttüğü politika arasında bir bağ gördüğünü ifade etti.

Nadein- Rayevski, “Türkçülük iddialarının geliştiği sürece, ki o projeler varken kukusuz gelişmeye devam ediyor, Ermenileri tehdit eden tehlike çok büyüktür. Üstelik bu strateji çok vektörlüdür. Türkiye’nin izlediği politikanın, sadece Türkçülük üzerinde kurulduğunu düşünmemeliyiz: bu, sadece Türkiye politikasının bir tarafıdır” şeklinde konuştu.

Uzmana göre, Türkçülüğün yanısıra Türkiye iktidarının arsenalinde İslamcılık, Ilımlı İslam ve Yeni Osmancılık da yer alıyor.

ERMENİ HABER AJANSI