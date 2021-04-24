Prof. Dr. Halaçoğlu, 1915 olayları iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti

Gökhan Zobar

Eski Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, Trakya Üniversitesince çevrim içi düzenlenen “Ermeni İddiaları ve Tarihi Gerçekler” panelinde yaptığı konuşmada, Ermeni soykırımı iddialarının tarihi belgelerle yalanlandığını ifade etti.

Ermenilerin geçmişten bu yana batılı devletlerin yönlendirmesiyle soykırım iddialarını gündemde tuttuğunu belirten Halaçoğlu, “İlmi araştırmaları bir kenara bırakıp sadece siyasi düşüncelerle hareket eden bir propagandist hareketin sonucu Ermeniler, kendilerinin 1915 yılında soykırıma tabi tutulduğunu, bazıları 1,5 milyon bazıları 2 milyon Ermeni’nin katledildiği gibi iddialarla ortaya çıkıyorlar. Bir iddia var, bunun yanında bir de gerçekler var. Bu gerçekleri görmezden gelen, tamamen siyaset yapmaktalar.” diye konuştu.

Halaçoğlu, Ermeni meselesinin çözüme kavuşmasını ABD ve Batılı ülkelerin istemediğini dile getirdi.

Olayların Türkiye’ye karşı koz olarak kullanılmaya çalışıldığını anlatan Halaçoğlu, “Yaşananların soykırım olduğunu kanıtlayan bir şey yok. Dünyada bu durum bilimsel olarak konuşulmuyor hep siyasi bir malzeme olarak kullanılıyor.” dedi.

Türk Tarih Kurumunun detaylı araştırmalar ve arşiv çalışmaları yaparak gerçekleri belgeleriyle ortaya koyduğunu belirten Halaçoğlu, şunları kaydetti:

“Başta ABD olmak üzere İngiltere, Fransa, Almanya, Milletler Cemiyeti arşivi, Rusya ve İran arşivlerinin tümünü baştan aşağıya taradık. 100 bin sayfadan fazla belge topladık bu bölgelerden. Elde ettiğimiz sonuçlar hiç de iddia edildiği gibi Ermenilerin katledilmiş olduğunu ortaya koymuyordu veya devlet eliyle bunun yapıldığını ortaya koymuyordu. Osmanlı yetkilileri, yollarda Ermenilere saldıran, mallarını gasp eden ve onları katledenleri de cezalandırmıştır. 1915’te 1673 kişi mahkemeye verilmiştir.”

Halaçoğlu, 1914 ile 1922 arasında 518 bin Müslüman Türk’ün Ermeni çetelerce öldürüldüğünü ve hepsinin belgelerle ortaya konduğunu sözlerine ekledi.

AA