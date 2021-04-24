Paşinyan: Soykırım kurbanlarının mirasçılarına paha biçilmez bir destek

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 Ermeni Katliamını soykırım olarak tanıdığını açıklamasının ardından memnuniyerini dile getirdi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 Ermeni Katliamını soykırım olarak tanıdığını açıklamasının ardından memnuniyerini “Soykırımı kurbanlarının mirasçılarına paha biçilmez bir destek olan ilkesel konumunuzu takdir ediyorum.” sözleriyle dile getirdi.

Ermeni soykırımının tanınmasının bundan sonra bernzer suçların önlenmesinde önemli bir adım olacağını ifade eden Paşinyan’ın açıklaması şöyle:

“Osmanlı İmparatorluğu tarafından gerçekleştirilen Ermeni Soykırımı’nı resmen tanıma ve kınama mesajınızı coşkuyla karşılıyoruz. Hakikat ve tarihi adalet yolunda güçlü bir adım olan ve Ermeni Soykırımı kurbanlarının mirasçılarına paha biçilmez bir destek olan ilkesel konumunuzu takdir ediyorum.

Ermeni Soykırımı’nın tanınması sadece 1,5 milyon masum kurbana saygı göstermek için değil, aynı zamanda bu tür suçların tekrarını önlemek için de önemlidir.

Özellikle geçen yıl bölgemizde yaşanan olaylar ışığında bir hakikat, tarihi adalet ve güvenlik meselesidir.

Fikrinize aynen katılıyorum “Soykırımı doğru bir şekilde tanımıyor, anmıyor ve öğretmiyorsak ‘Bir daha asla’ sözleri anlamsız kalır.”

ABD tarafından Ermeni Soykırımı’nın tanınması, uluslararası topluma verilen önemli ve gerekli bir mesajdır.” (HABER MERKEZİ)

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