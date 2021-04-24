İsrail’in Yesh Atid Partisi’nin lideri Ermeni Soykırımı’nı tanıma tasarısı Kneset’e sundu

İsrail siyasi partilerinden Yesh Atid partisinin lideri Yair Lapid İsrail Devleti tarafından Ermeni Soykırımı’nın tanınmasına inandığını belirtti.

Kendisi İsrail Parlamentosu’na (Kneset) resmi olarak Ermeni Soykırımı’nı tanıma ve kınanma çağrısı içeren bir tasarı sundu.

Bununla ilgili muhalif Yesh Atid Partisinin lideri Yair Lapid’in Basın Sözcüsü açıklamada bulundu.

Onun sözlerine göre Yair Lapid tasarıya “Yahudi Devleti olarak bizim ahlaki sorumluluğumuz” başlığı verdi. Parti lideri “Bir daha aslanın” ahlaki bir emir olduğunu ve geçmişi tanıyıp ilerideki barbarlıkların önlemesine yönelik bir anlam taşıdığını ifade etti.

ERMENİ HABER AJANSI