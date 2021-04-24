Halk Meclisi Üyeleri: Ermeni Soykırımı Türkiye’nin Lekesi Olmaya Devam Edecek – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

ŞAM – Halk Meclisi bugnün ikinci özel devresinin yedinci oturumunu Meclis Başkanı Hammuda Sabbağ’ın başkanlığında gerçekleştirdi.

Osmanlılar tarafından Ermenilere karşı işlenen soykırım suçlarının 106. yıldönümü vesilesiyle konuşmada bulunan bir dizi meclis üyesi, Türkiye’nin bu suçu inkar etmeye ve Suriye’de agresif planlarını uygulamaya devam ettiği müddetçe bu suçun Türkiye’yi kovalayan bir leke olarak kalacağını vurguladı. Meclis üyeleri ayrıca, yıllar boyunca Ermenilere sağladıkları her şey için Ermeni halkının Suriye halkına, liderliğine ve hükümetine duyduğu minnettarlık duygularına işaret ettiler.

Cumhurbaşkanlığı seçim hakkı ile ilgili olarak, bir dizi Konsey üyesi, iradesiyle zorluklara dayanan ve onları yenen yenen Suriye halkının kendilerine karşı açılan tüm komplolara rağmen hiçbir şeyin onları cumhurbaşkanı şeçimeden caydırmayacağını teyit etti.

Bazı Meclis üyeleri ise, 26 Mayıs’ta belirlenen tarihte yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Suriye’nin çağdaş tarihinde temel ve önemli bir kilometre taşı oluşturacağına inandıklarını ifade etti.

P.M.

SANA