Price’dan soykırım sorusuna yanıt: Anlaşmazlıkları tartışmaktan çekinmeyiz

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price’a, “Biden Ermeni soykırımı diyecek” iddiası soruldu. Price “Türkiye müttefikimiz. S-400 ve insan hakları gibi anlaşmazlıkları tartışmaktan çekinmeyiz” dedi.

DUVAR- ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın toplantısında Türkiye’yle ilişkiler konusundaki soruya net yanıt vermedi. Toplantıda Price’a, Başkan Joe Biden’ın 1915’i soykırım olarak tanıması durumunda bunun Türkiye’yle zaten gergin olan ilişkileri nereye taşıyacağı soruldu.

VOA’nın aktardığına göre Price yanıtında 1915 konusunda yorum yapmaktan kaçındı. Türkiye’nin uzun zamandır değerli bir NATO müttefiki olduğunu belirten sözcü “Ankara ile ortak çıkarlarımız var. Bunlara terörle mücadele, Suriye’deki çatışmaları sonlandırma, bölgedeki kötü etkileri uzaklaştırma da dahil. Bu iş birliğini ortak önceliklerimiz üzerinden sürdürmeye çalışıyoruz, çünkü daha önce de söylediğim gibi Türkiye bir müttefik. Tabii ki anlaşmazlıklarımız var, ancak müttefikler gibi diyalog halindeyiz” ifadelerini kullandı.

Sözcü Price, Türkiye’yle diyaloğun ne üzerine olduğu sorulduğunda ise ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Brüksel’de bir araya geldiğini hatırlattı. “Brüksel’e ilk seyahatimizde ikili görüşme fırsatı buldular” diyen Price bu diyaloğun güvenlik, terör ve terörle mücadele gibi iki ülke arasındaki karşılıklı ortak çıkar ilişkisinin sonucu olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Blinken’in Türkiye’yle ilişkileri ve ortak çıkarları yansıtan şekilde temas yürüttüğünü ve Türkiye’yle yaşanan anlaşmazlık konularını dile getirmekten de çekinmediğini belirten, S-400 ve insan hakları konularının bu anlaşmazlıklar arasında olduğunu belirten Price, “Bunları dile getirmekten çekinmeyeceğiz. Bunların her ikisini de dost ve müttefik olarak aynı anda yapabileceğimizi biliyoruz” diye konuştu. Bakanlık sözcüsü, “Anlaşmazlıklar olduğunda bunları gündeme getiririz ve tartışırız, bunların üstünü örtmeyiz” ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

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