“Biden, Erdoğan’a ‘soykırım’ diyeceğini söyledi”

Biden ile Erdoğan arasındaki ilk telefon görüşmesi, Biden’ın 24 Nisan açıklamasından bir gün önce yapıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Beyaz Saray’ın görüşmeyle ilgili yaptığı açıklamalarda 24 Nisan’a atıf yapılmadı ama ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Biden’ın yarın 1915 için “soykırım” diyeceği açıklandı. Bloomberg’in haberine göre Biden bu kararını görüşmede Erdoğan’a da söyledi

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada görüşmenin içeriğine girilmeden şöyle dendi: Başkan Joseph R. Biden, bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşerek, genişleyen işbirliği alanları ve anlaşmazlıkların etkili yönetimi ile yapıcı bir ikili ilişkiye olan ilgisini dile getirdi. Liderler, her türlü ikili ve bölgesel meseleleri görüşmek üzere Haziran ayında NATO Zirvesi sırasında ikili bir toplantı yapmayı kabul ettiler.

Biden’ın 24 Nisan anma mesajında ne diyeceğini Erdoğan’a aktardığı tahmin edilen görüşme kulislere göre gergin geçti. Biden-Erdoğan dışında Dışişleri Bakanları Çavuşoğlu-Blinken ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ile Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan’ın da ayrı ayrı görüşmeleri bekleniyor

Erdoğan, Biden görüşmesi epey gergin geçmiş. — Ragıp Soylu (@ragipsoyluTV) April 23, 2021

Duyduğum kadarıyla Biden-Erdoğan görüşmesi gerçekleşmiş. Hala bir açıklama olmamış olması enteresan…Büyük ihtimalle yarın soykırımı tanıyacağını bildirdi Biden ve Ankara nasıl bir açıklama yapılacağına karar vermeye çalışıyor. — Cansu Çamlıbel (@cansucamlibel) April 23, 2021

Beyaz Saray’dan görüşmeye ilişkin kısa bir yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Başkan Biden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, yapıcı ikili ilişkilere olan ilgisini ifade etti. Biden, bu amaçla, görüş ayrılıklarının etkili yönetimi ve işbirliğinin genişletilmesine görüşünü dile getirdi. İki lider, Haziran ayında yapılacak NATO toplantısı vesilesiyle ikili ve bölgesel konuları ele almak üzere ikili bir görüşme yapmaya karar verdiler.”

Görüşmeye ilişkin, Anadolu Ajansı’nın geçtiği bilgiye göre Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Erdoğan ile Biden görüşmede, iş birliğinin genişletilmesi amacıyla birlikte çalışmanın önemi hususunda mutabık kaldı.”

“Erdoğan ile Biden, haziran ayında düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi’nin marjında görüşme konusunda anlaşmaya vardı.”

“Erdoğan, FETÖ’nün ABD’deki varlığı ve ABD’nin Suriye’de PKK/PYD’ye verdiği destek gibi konuların çözüme kavuşturulmasının önemine vurgu yaptı”

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı, yarın uzmanlar tarafından Osmanlı İmparatorluğu’nda 1.5 milyon Ermeni’nin ölümüyle sonuçlandığı belirtilen 1915 olaylarını “soykırım” olarak tanıyacaklarını açıkladı.

Serbestiyet