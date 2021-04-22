İsrail COVID-19 aşıları için Pfizer ve Moderna ile anlaştı

Nisan ayı başında ödeme sorunları nedeniyle Pfizer´den COVID-19 aşılarını alamayan İsrail, Pfizer ve Moderna ile yeni bir anlaşma yaptı.

İsrail, halkının %50’sinden fazlasını aşılamasıyla dünyadaki en yüksek orana sahip. Ancak uzmanların yaklaşık %70’lik bir aşılama oranına sahip olduğunu söylediği sürü dokunulmazlığına ulaşmak için İsrail’in son bir hamleye daha ihtiyacı var.

Pfizer, 4 Nisan’da gelmesi beklenen yaklaşık bir milyon dozluk sevkiyatı durdurmuştu. Başbakan Binyamin Netanyahu, bütçeyle ilgili endişeler nedeniyle yaşanan siyasi çekişmenin ödemelerde gecikmeye yol açtığını ima etmişti.

Netanyahu pazartesi günü gazetecilere verdiği demeçte, “İsrail’de aşmamız gereken bazı engeller vardı ve bunları aşmanın bir yolunu bulduk” dedi.

Times of Israel gazetesi, yaklaşık 9 milyonluk bir ülke olan İsrail’in Pfizer ve Moderna’dan 18 milyon doz yeni aşı almaya hazırlandığını açıkladı.

Pfizer CEO’su Albert Bourla geçen hafta, insanların muhtemelen ilk aşılamadan sonraki bir yıl içinde COVID-19 takviye aşısına ihtiyaç duyacaklarını açıkladı. Bourla, “Dünyanın dört bir yanındaki hükümetlerin pandemiye karşı uzun vadeli hazırlıklar üzerinde çalıştıklarını” belirtti.

Şalom Gazetesi