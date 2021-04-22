Cengiz Aktar: “Bugünkü rejim inkârcılık konusunda eskisinden beterdir”

Ermenistan, Son Karabağ savaşından sonra 24 Nisan arifesinde Türkiye’den ne bekleyebilir? Bölgedeki son gelişmelerden dolayı Ankara’nın açıklamalarında herhangi bir değişiklik yaşanabilir mi?

Ankara rejimi içerde ve dışarda olumsuz gelişmelerden dolayı tamamen afallamış durumda. Herhangi bir konuda uzun vadeli bir politika izlediğini söylemek mümkün değil, sadece günü kurtarıyor. Ama Ermenistan konusunda yüzyıllık politikada hiçbir değişiklik beklemiyorum.

ABD Devlet Başkanı Joe Biden, seçildiği günden bugüne kadar Erdoğan’la şahsen veya telefonda hiç görüşmedi. Bugün Türkiye-ABD ilişkilerindeki gerginliği dikkate aldığınızda, Biden’in, 24 Nisan konuşmasında Soykırım kelimesini kullanıp kullanmayacağı konusunda ne düşünüyorsunuz?

Bütün gözlemciler gibi ben de Başkan Biden’nın Soykırım sözcüğünü kullanacağını düşünüyorum. Bu gayridemokratik bir ülke olan Türkiye’yi cezalandırmak değil; aklı başında herkesin kabul ettiği bir gerçeğin telaffuz edilmesi olacak. Diğer taraftan Beyaz Saray’da Ankara rejimine çok müsamahakâr davranılması gerektiğini savunan Amanda Sloat gibi isimler Türkiye’nin NATO müttefikliğini öne sürerek Başkan’ı vazgeçirebilirler.