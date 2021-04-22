Cengiz Aktar: “Bugünkü rejim inkârcılık konusunda eskisinden beterdir”

- asrın başında Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşanan Ermeni Soykırımı’nın 106. anma yıldönümü vesilesiyle Ermenihaber.am, Türk siyaset bilimci, gazeteci ve yazar Cengiz Aktar ile Türkiye’nin resmi inkar politikasını ve Ermeni Soykırımı’nın tanıma sürecini konuştu.
- Ermenistan, Son Karabağ savaşından sonra 24 Nisan arifesinde Türkiye’den ne bekleyebilir? Bölgedeki son gelişmelerden dolayı Ankara’nın açıklamalarında herhangi bir değişiklik yaşanabilir mi?
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Ankara rejimi içerde ve dışarda olumsuz gelişmelerden dolayı tamamen afallamış durumda. Herhangi bir konuda uzun vadeli bir politika izlediğini söylemek mümkün değil, sadece günü kurtarıyor. Ama Ermenistan konusunda yüzyıllık politikada hiçbir değişiklik beklemiyorum.
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ABD Devlet Başkanı Joe Biden, seçildiği günden bugüne kadar Erdoğan’la şahsen veya telefonda hiç görüşmedi. Bugün Türkiye-ABD ilişkilerindeki gerginliği dikkate aldığınızda, Biden’in, 24 Nisan konuşmasında Soykırım kelimesini kullanıp kullanmayacağı konusunda ne düşünüyorsunuz?
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Bütün gözlemciler gibi ben de Başkan Biden’nın Soykırım sözcüğünü kullanacağını düşünüyorum. Bu gayridemokratik bir ülke olan Türkiye’yi cezalandırmak değil; aklı başında herkesin kabul ettiği bir gerçeğin telaffuz edilmesi olacak. Diğer taraftan Beyaz Saray’da Ankara rejimine çok müsamahakâr davranılması gerektiğini savunan Amanda Sloat gibi isimler Türkiye’nin NATO müttefikliğini öne sürerek Başkan’ı vazgeçirebilirler.
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Türkiye’de, iktidara geldikleri zaman Ermeni Soykırımı’nı inkâr etmek yerine tanıma yolunu seçebilecek siyasi güçler var mı Sizce?
HDP dışında yok, HDP’nin de iktidara gelmesi mümkün değil.
- Türkiye-Ermenistan sınırının açılması konusunda Türkiye tarafından herhangi bir adımın atılması veya yeni şartların ileri sürülmesi mümkün mü?
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Sınırın tek taraflı olarak kapatılmasının nedeni ortadan kalktığı için sınırın açılmasının önünde bir engel yok. Ancak Ankara’daki siyasî denklemler bunun teklif dahî edilmesini imkânsız kılıyor. Aynı şekilde Türkiye’nin bilfiil Karabağ savaşına katılması Ermenistan siyasetinin de “normalleşme” konusunda elini kolunu bağlar nitelikte.
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Sizce Ankara’nın inkarcı politikası nereye kadar ve ne zaman kadar devam edebilir?
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Bugünkü rejim inkârcılık konusunda eskisinden beterdir. Soykırımın tanınması AB süreci çerçevesinde belki mümkündü ama bu fırsat kaçtı. Türkiye’de bütün taşları yerinden oynatacak ve yepyeni bir toplumsal kontratı doğuracak çapta bir altüst oluş gerçekleşmeden Soykırım tanınmaz. Türkiye’nin içinde bulunduğu feci durum belki bu altüst oluşun başlangıcıdır?
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