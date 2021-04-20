Hollanda Dışişleri Bakanı: “Aliyev’in resimleri çok nahoş görüntülerdir”

Hollanda Krallığı’nın Dışişleri Bakanı Stef Blok, Bakü’de sözde Ermeni askerlerin mankenlerinin bulunduğu parkta Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’ın çektirdiği resimlerin hoş olmayan görüntüler olduğunu ifade etti.

Hollanda Parlamentosu’nda milletvekililerin sorularını cevaplayan Blok, “Sayın de Roon, Ermenilerin, büyük olasılıkla ölen askerlerin kasklarıyla çekilen resimleri yorumlamamı istedi. Bunlar çok nahoş görüntülerdir. Daha önce bu çatışma hakkında konuştuğumda, tarafların çatışmayı AGİT Minsk Grubu kapsamında müzakere yoluyla çözmeyi ve nihai çözümü imkansız kılan davranışlardan kaçınmayı önermiştim” şeklinde konuştu.

Hatırlanacağı üzere Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 2020 Karabağ savaşında elde edilen savaş ganimetlerinin ve Ermeni askerlerin kasklarının sergilendiği bir park açarak, sözde Ermeni askerleri tasvir eden mankenlerle resimler çektirerek muzafferliğini dünyaya göstermeye çalışmıştı.

ERMENİ HABER AJANSI