Moldova Devlet Başkanı, yerel Ermeni toplumunun temsilcileriyle görüştü

Moldova Devlet Başkanı Maia Sandu, 16 Nisan tarihinde yerel Ermeni toplumunun ruhani lideri Njdeh Keşişyan ile Ermeni toplumunun liderlerinden Genadi Babayan ile görüştü.

Ermeni halkının asırlarla süregelen bir tarihe sahip olduğunu hatırlatan Moldova Devlet Başkanı, yerel Ermeni toplumunun ise eskiden beri ülkenin ayrılmaz bir parçası haline geldiğini vurguladı.

Maia Sandu, 1804 tarihinde inşa edildiği bilinen Surb Mariam Astvatsatsin Ermeni Kilisesi’nin, Kişinev’deki en eski tarihi yapılardan biri olduğunun altını da çizdi.

ERMENİ HABER AJANSI